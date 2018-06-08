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08.06.2018 14:36 Тульские городошники отлично сыграли в Минске Александр Конов





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Затем наша сборная, за которую кроме Ананьева и Белова также выступали Владислав Быстров и Александр Самойлов, выиграла серебряные награды в командных соревнованиях. Всего в турнире принимали участие более 50-ти спортсменов. Тульских городошников подготовили Александр и Максим Самойловы.



Старинная русская спортивная игра «городки» в нашем регионе потихоньку обретает былую популярность. Активно заработала вновь созданная Федерация городошного спорта Тульской области, которая не только проводит соревнования на тульской земле, но и достаточно часто отправляет своих спортсменов на выездные турниры.



Сборная Тульской области вернулась из белорусского Минска, где завоевала золотую и две серебряные медали на открытых Республиканских соревнованиях по игре в «городки». В личном первенстве победу одержал Дмитрий Ананьев, а Роман Белов занял второе место.Затем наша сборная, за которую кроме Ананьева и Белова также выступали Владислав Быстров и Александр Самойлов, выиграла серебряные награды в командных соревнованиях. Всего в турнире принимали участие более 50-ти спортсменов. Тульских городошников подготовили Александр и Максим Самойловы.Старинная русская спортивная игра «городки» в нашем регионе потихоньку обретает былую популярность. Активно заработала вновь созданная Федерация городошного спорта Тульской области, которая не только проводит соревнования на тульской земле, но и достаточно часто отправляет своих спортсменов на выездные турниры.





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