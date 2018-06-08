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НОВОСТИ | Общество



08.06.2018 13:53 В Чернском районе начали создание ландшафтного лабиринта
Вести-Тула

В Чернском районе начали создание ландшафтного лабиринта

| фото |
Самый большой в стране лабиринт из растений – наш! Вернее, удивительное по форме ландшафтное сооружение, которое уже заметно спутникам из космоса, совсем недавно появилось на Тульской земле – в тургеневских местах. Вблизи Бежина луга отныне имеется очень необычное поле, но пока его тайну можно разглядеть с высоты птичьего полета. Оттуда задумка создателей, выглядит космическим знаком.

Расчёты и глобальная подготовка к его возведению заняли больше трёх лет. В прошлом году проект «Лабиринт межнационального единства» получил президентский грант, и это позволило закупить зеленое наполнение для лабиринта. Здесь уже порядка 20 тысяч растений, а чтобы дойти до центра лабиринта нужно преодолеть порядка 16 километров. Главная цель проекта - перевернуть представление людей об экотуризме.

Руководитель проекта «Лабиринт межнационального единства» Анна Вититина рассказала, что «во всём мире практикуются национальные парки – там размещаются и дикие, и культурные растения, приезжают люди на экскурсии, погулять. Мы придумали тоже сделать ландшафтный парк, начали собирать растения. Так нарисовался лабиринт, проходя который, человек мог бы познакомиться с разными растениями».

Из каких растений составлен лабиринт, когда он начнет работу, как удалось группе из семи человек разных профессий реализовать эту идею? Смотрите в вечернем выпуске «Вестей» в 20.45.
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