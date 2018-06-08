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08.06.2018 13:20 В Белёве временно закрыли свалку Вести-Тула





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В настоящее время здесь проводятся работы по устранению выявленных нарушений. Твердые коммунальные отходы с территории города Белёва сейчас вывозят на другие полигоны, имеющие лицензию.





В Белёве временно закрыли свалку. Работа местного полигона твёрдых бытовых отходов приостановлена по решению районного суда на 90 суток. Причин много. Среди них и отсутствие дезинфекции, контроля за состоянием окружающей среды, хаотичное складирование, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.В настоящее время здесь проводятся работы по устранению выявленных нарушений. Твердые коммунальные отходы с территории города Белёва сейчас вывозят на другие полигоны, имеющие лицензию.

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