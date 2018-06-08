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08.06.2018 12:44 Где взять денег на развитие бизнеса? Анастасия Октябрьская





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Многое зависит от того, как долго вы в бизнесе. Если опыт накоплен, эксперты говорят: идите в банк. Почти наверняка вас познакомят со специальной программой кредитования, доступность которой повышается каждый год, то есть процентная ставка снижается.



«Мы со своей стороны, как Банк России, это направление активно поддерживаем. Принимаем специальные нормы, чтобы банкам было выгодно кредитовать малый и средний бизнес», - утверждает руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.



Выгодно сегодня - это под 10 процентов годовых. Но может быть и меньше - 6 или 6,5, если бизнес работает в приоритетных для государства направлениях. К примеру, сельское хозяйство, строительство или здравоохранение.



Как рассказала генеральный директор садового центра Ирина Ульянова, «мы с мужем заядлые садоводы, и я подумала, что в этом месте очень бы понравился садовый центр. Начали с небольшого магазинчика, потом сделали открытую площадку, потихонечку развиваемся. Для садового центра микрозайм брали по ставке 9,5%, а на питомник растений получили по ставке 8,25%».



Как поясняет руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, «если предприниматель совсем начинающий, только встает на ноги, то ему, скорее, надо обратиться в бизнес-МФО или в микрофинансовую организацию предпринимательского финансирования».



Такие микрофинансовые организации найдутся почти в каждом регионе. Поддержка из бюджета позволяет им снижать ставки до 6-ти процентов годовых. Деловому человеку предложат заём от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей. Но это пока. В Госдуме уже собираются законодательно увеличить сумму до пяти миллионов.



Кроме банковского кредитования и микрофинансового займа, найдётся и ещё пара интересных вариантов для малого и среднего бизнеса. Первый - лизинг - достаточно популярный. От кредита он отличается тем, что вы берёте не деньги, например, на оборудование, а само оборудование в долгосрочную аренду и можете в конце-концов выкупить его по остаточной стоимости.



Второй - факторинг - для тех, кто не может ждать, когда заказчик оплатит услугу. В этом случае появляется посредник. Он даст денег прямо сейчас, потом возьмёт своё с заказчика, ну и немного с вас - за услугу. В общем, на вопрос, где взять денег, ответов много. Единственное - брать надо с умом. Всё-таки отдавать придётся.



Где взять денег - вот вечный вопрос, и для бизнеса - в том числе. Особенно если вы глава малого или среднего предприятия, который ну очень нуждается в средствах прямо сейчас.Многое зависит от того, как долго вы в бизнесе. Если опыт накоплен, эксперты говорят: идите в банк. Почти наверняка вас познакомят со специальной программой кредитования, доступность которой повышается каждый год, то есть процентная ставка снижается.«Мы со своей стороны, как Банк России, это направление активно поддерживаем. Принимаем специальные нормы, чтобы банкам было выгодно кредитовать малый и средний бизнес», - утверждает руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.Выгодно сегодня - это под 10 процентов годовых. Но может быть и меньше - 6 или 6,5, если бизнес работает в приоритетных для государства направлениях. К примеру, сельское хозяйство, строительство или здравоохранение.Как рассказала генеральный директор садового центра Ирина Ульянова, «мы с мужем заядлые садоводы, и я подумала, что в этом месте очень бы понравился садовый центр. Начали с небольшого магазинчика, потом сделали открытую площадку, потихонечку развиваемся. Для садового центра микрозайм брали по ставке 9,5%, а на питомник растений получили по ставке 8,25%».Как поясняет руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, «если предприниматель совсем начинающий, только встает на ноги, то ему, скорее, надо обратиться в бизнес-МФО или в микрофинансовую организацию предпринимательского финансирования».Такие микрофинансовые организации найдутся почти в каждом регионе. Поддержка из бюджета позволяет им снижать ставки до 6-ти процентов годовых. Деловому человеку предложат заём от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей. Но это пока. В Госдуме уже собираются законодательно увеличить сумму до пяти миллионов.Кроме банковского кредитования и микрофинансового займа, найдётся и ещё пара интересных вариантов для малого и среднего бизнеса. Первый - лизинг - достаточно популярный. От кредита он отличается тем, что вы берёте не деньги, например, на оборудование, а само оборудование в долгосрочную аренду и можете в конце-концов выкупить его по остаточной стоимости.Второй - факторинг - для тех, кто не может ждать, когда заказчик оплатит услугу. В этом случае появляется посредник. Он даст денег прямо сейчас, потом возьмёт своё с заказчика, ну и немного с вас - за услугу. В общем, на вопрос, где взять денег, ответов много. Единственное - брать надо с умом. Всё-таки отдавать придётся.





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