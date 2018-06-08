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08.06.2018 12:05 Тульские ветераны баскетбола довольно успешно выступили в Севастополе и Воронеже Александр Конов





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Об итогах этих турниров нам рассказал руководитель и вдохновитель тульского ветеранского баскетбольного движения Андриан Морозов: «Тульская команда принимала впервые участие в категории 40+. На предварительном этапе обыграли всех, включая прошлогоднего чемпиона - «Муссон» из Севастополя. В полуфинале, к сожалению, я уступил одно очко. Матч за третье место проиграли. Через несколько дней стартовал чемпионат в категории 55 в Воронеже. Тульская команда там представляла Центральный федеральный округ. С командой Москвы очень тяжело бороться, но бились достойно. Проиграли команде Югры, которая заняла второе место на Мировой лиге. Обыграли команду Сыктывкара в дополнительное время. В матче за третье место обыграли воронежцев».



Тульские ветераны баскетбола сразу двумя командами достаточно успешно выступили на чемпионатах страны. На турнире в Севастополе игроки возрастной группы «старше 40 лет» остановились в шаге от пьедестала почёта, заняв четвёртое место. А вот тульские баскетболисты «старше 55-ти лет» на первенстве России в Воронеже завоевали бронзовые медали.Об итогах этих турниров нам рассказал руководитель и вдохновитель тульского ветеранского баскетбольного движения Андриан Морозов: «Тульская команда принимала впервые участие в категории 40+. На предварительном этапе обыграли всех, включая прошлогоднего чемпиона - «Муссон» из Севастополя. В полуфинале, к сожалению, я уступил одно очко. Матч за третье место проиграли. Через несколько дней стартовал чемпионат в категории 55 в Воронеже. Тульская команда там представляла Центральный федеральный округ. С командой Москвы очень тяжело бороться, но бились достойно. Проиграли команде Югры, которая заняла второе место на Мировой лиге. Обыграли команду Сыктывкара в дополнительное время. В матче за третье место обыграли воронежцев».





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