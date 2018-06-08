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НОВОСТИ | Общество



08.06.2018 11:01 В Тульском педколледже открыли капсулу времени
Вести-Тула

В Тульском педколледже открыли капсулу времени

| фото |
В Тульском педагогическом колледже №2 прочитали письмо из прошлого. Наряду с традиционными мероприятиями последнего звонка, уже бывшие студенты открыли капсулу времени, которая 32 года назад была написана такими же выпускниками Тульского педагогического, тогда еще училища №2.

Привет из прошлого содержал в себе фотографии выпускников 1986 года и свиток с пожеланиями нынешнему поколению – помнить подвиги предков, ветеранов войны, учиться, любить свою профессию.

Как отметил директор ГОУ СПО «Тульский педагогический колледж №2 Олег Люлин», «для наших выпускников сегодня торжественный и немножко грустный день. А значение капсулы безусловно и непререкаемо, потому что это связь поколений. Надеемся, что наши замечательные выпускники не только проявят себя как исключительные студенты на выпускном квалификационном экзамене, но и станут профессионалами. А эта капсула во многом будет их путеводной нитью».
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