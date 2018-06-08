Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



08.06.2018 09:54 Алексей Дюмин первым из тульских губернаторов побывал в Госархиве
Елена Панова

Алексей Дюмин первым из тульских губернаторов побывал в Госархиве

| фото |
Ставленная грамота 1646 года – важный государственный документ. Сам по себе историческая редкость, а этот экземпляр еще и уникален по оформлению - расписан золотом. Подобные раритеты в Тульском архиве хранят под листом специальной миколентной бумаги, не содержащей кислоты, чтобы не произошла непредвиденная химическая реакция.

Как рассказала начальник отдела научно-исследовательской работы Государственного архива Тульской области Ирина Антонова, «если документ начинает терять свою форму, то у нас есть лаборатория, которая занимается реставрацией документов».

Все эти документы впервые покинули хранилище. Вот грамота на владение землями первого тульского губернатора, конец 15-го века, ревизские сказки, иначе говоря, перепись населения, по таким Чичиков покупал мертвые души. А это – фотодокумент, детальные снимки кремля, сделаны почти сразу после войны, еще до всех реставраций.

«Одно из последних поступлений Государственного архива – либретто Родиона щедрина «Лолита», которая с успехом прошла в Стокгольме. На российской сцене эту оперу ее не показывали», - рассказывает директор Государственного архива Тульской области Дмитрий Антонов. Карандашные записи руки великого Родиона Щедрина. Ноты передали в Тулу из архива литературы и искусства.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил сотрудников архива с большим юбилеем образования этой службы в России. «То, чем вы занимаетесь, никогда не потеряет актуальность. Это не только реликвия, это события, которые вы сохраняете, передаёте из поколения в поколение», - отметил глава региона.

Главные враги бумаги – свет, вода и перепады температуры. Но старинные документы, оказывается, крепче современных. Раньше бумагу делали на основе ткани, потому и чернила не выгорают. Срок ее службы - восемь столетий, а печать на лазерном принтере проживет только 30 лет. Сегодня в государственном архиве документы оцифровывают. Полностью в электронный вид переведены метрические книги. В последнее время их часто спрашивают. Многие желают восстановить свою родословную.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .