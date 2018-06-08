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08.06.2018 09:54 Алексей Дюмин первым из тульских губернаторов побывал в Госархиве Елена Панова





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Как рассказала начальник отдела научно-исследовательской работы Государственного архива Тульской области Ирина Антонова, «если документ начинает терять свою форму, то у нас есть лаборатория, которая занимается реставрацией документов».



Все эти документы впервые покинули хранилище. Вот грамота на владение землями первого тульского губернатора, конец 15-го века, ревизские сказки, иначе говоря, перепись населения, по таким Чичиков покупал мертвые души. А это – фотодокумент, детальные снимки кремля, сделаны почти сразу после войны, еще до всех реставраций.



«Одно из последних поступлений Государственного архива – либретто Родиона щедрина «Лолита», которая с успехом прошла в Стокгольме. На российской сцене эту оперу ее не показывали», - рассказывает директор Государственного архива Тульской области Дмитрий Антонов. Карандашные записи руки великого Родиона Щедрина. Ноты передали в Тулу из архива литературы и искусства.



Губернатор Алексей Дюмин поздравил сотрудников архива с большим юбилеем образования этой службы в России. «То, чем вы занимаетесь, никогда не потеряет актуальность. Это не только реликвия, это события, которые вы сохраняете, передаёте из поколения в поколение», - отметил глава региона.



Главные враги бумаги – свет, вода и перепады температуры. Но старинные документы, оказывается, крепче современных. Раньше бумагу делали на основе ткани, потому и чернила не выгорают. Срок ее службы - восемь столетий, а печать на лазерном принтере проживет только 30 лет. Сегодня в государственном архиве документы оцифровывают. Полностью в электронный вид переведены метрические книги. В последнее время их часто спрашивают. Многие желают восстановить свою родословную.



Ставленная грамота 1646 года – важный государственный документ. Сам по себе историческая редкость, а этот экземпляр еще и уникален по оформлению - расписан золотом. Подобные раритеты в Тульском архиве хранят под листом специальной миколентной бумаги, не содержащей кислоты, чтобы не произошла непредвиденная химическая реакция.Как рассказала начальник отдела научно-исследовательской работы Государственного архива Тульской области Ирина Антонова, «если документ начинает терять свою форму, то у нас есть лаборатория, которая занимается реставрацией документов».Все эти документы впервые покинули хранилище. Вот грамота на владение землями первого тульского губернатора, конец 15-го века, ревизские сказки, иначе говоря, перепись населения, по таким Чичиков покупал мертвые души. А это – фотодокумент, детальные снимки кремля, сделаны почти сразу после войны, еще до всех реставраций.«Одно из последних поступлений Государственного архива – либретто Родиона щедрина «Лолита», которая с успехом прошла в Стокгольме. На российской сцене эту оперу ее не показывали», - рассказывает директор Государственного архива Тульской области Дмитрий Антонов. Карандашные записи руки великого Родиона Щедрина. Ноты передали в Тулу из архива литературы и искусства.Губернатор Алексей Дюмин поздравил сотрудников архива с большим юбилеем образования этой службы в России. «То, чем вы занимаетесь, никогда не потеряет актуальность. Это не только реликвия, это события, которые вы сохраняете, передаёте из поколения в поколение», - отметил глава региона.Главные враги бумаги – свет, вода и перепады температуры. Но старинные документы, оказывается, крепче современных. Раньше бумагу делали на основе ткани, потому и чернила не выгорают. Срок ее службы - восемь столетий, а печать на лазерном принтере проживет только 30 лет. Сегодня в государственном архиве документы оцифровывают. Полностью в электронный вид переведены метрические книги. В последнее время их часто спрашивают. Многие желают восстановить свою родословную.





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