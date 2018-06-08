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НОВОСТИ | Общество



08.06.2018 09:34 В Туле благоустроят территорию возле Диагностического центра
Вести-Тула

В Туле благоустроят территорию возле Диагностического центра

| фото |
3500 квадратных метров благоустроят на пересечении улиц Энгельса и Жаворонкова в Туле, рядом с Клинико-диагностическим центром. 300 из них будет выложено плиткой. Уже заасфальтировано парковочное пространство, ведется подготовка к установке бордюрного камня, отсыпается щебень. Также будет произведен ремонт трамвайного переезда.

Всего на благоустройство этой территории выделено три с половиной миллиона рублей. Работы проводятся по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения».

Как сообщил начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин, «до окончания работ осталось не больше недели. Крупные работы будут произведены на улицах Ложевой, Вильямса. Процентов 60 от объема выполнено на улице Скуратовской. Ведутся работы на улицах Чмутова, Павшинский мост, Ликбеза, Мосина. На следующий год – амбициозные планы. Например, улица Оборонная с тротуарами и ремонтом трамвайных путей, Металлургов, Максима Горького».
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