НОВОСТИ | Происшествия







07.06.2018 13:07 В Щёкине «Калина» перевернулась после столкновения с «Газелью» Вести-Тула





| фото |



В городе Щёкино на улице Льва Толстого водитель «Лады Калины» совершил столкновение с автобусом ГАЗ «Луидор». В результате ДТП медицинская помощь потребовалась пассажирке «Лады».







В тульском посёлке Скуратово на перекрестке улиц Жуковского и Льва Толстого автоледи за рулём автомобиля «Форд Куга» совершила наезд на женщину. Пешеход была госпитализирована, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.В городе Щёкино на улице Льва Толстого водитель «Лады Калины» совершил столкновение с автобусом ГАЗ «Луидор». В результате ДТП медицинская помощь потребовалась пассажирке «Лады».

Читать @gtrktula

















