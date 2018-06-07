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07.06.2018 12:10 Щёкинцы надеются попрощаться с «щёкинским морем» Татьяна Голубова





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И так более 30 лет! Щёкинцы жалуются, а машины продолжают плыть по проезжей части. Все начало меняться совсем недавно, когда жителей лично выслушал губернатор Алексей Дюмин во время визита в район. «В этом году жители микрорайона должны забыть об этой проблеме», – сказал тогда глава региона.



И дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Для решения проблемы в самые короткие сроки губернатором была найдена возможность выделить деньги из внебюджетных источников. На сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация, полным ходом идет активная фаза работ по обустройству ливневой канализации.



Как пояснил директор Управления капитального строительства Щёкинского района Сергей Сурков, «там получается карман, мешок - воде деваться некуда, поэтому постоянное болото. Сейчас мы сделали проект, прошли государственную экспертизу, при выделении денежных средств заключили контракт и приступили к работам».



Масштабные работы захватывают не только улицу, на которой образовалась лужа, но и несколько соседних. Параллельно везде создаются и ливнеприёмники, через которые вода и будет уходить в центральную канализацию. Будет уложен и новый асфальт.



Обновлённые и комфортные дороги щёкинцам осталось ждать недолго, работы планируют завершить к середине августа.



Вот этот участок дороги местные жители уже привыкли в шутку называть «щекинским морем», во время дождей или оттепели, кроме как вплавь, пересечь его практически невозможно. Вопрос «сколько еще это терпеть» со временем стал риторическим.И так более 30 лет! Щёкинцы жалуются, а машины продолжают плыть по проезжей части. Все начало меняться совсем недавно, когда жителей лично выслушал губернатор Алексей Дюмин во время визита в район. «В этом году жители микрорайона должны забыть об этой проблеме», – сказал тогда глава региона.И дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Для решения проблемы в самые короткие сроки губернатором была найдена возможность выделить деньги из внебюджетных источников. На сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация, полным ходом идет активная фаза работ по обустройству ливневой канализации.Как пояснил директор Управления капитального строительства Щёкинского района Сергей Сурков, «там получается карман, мешок - воде деваться некуда, поэтому постоянное болото. Сейчас мы сделали проект, прошли государственную экспертизу, при выделении денежных средств заключили контракт и приступили к работам».Масштабные работы захватывают не только улицу, на которой образовалась лужа, но и несколько соседних. Параллельно везде создаются и ливнеприёмники, через которые вода и будет уходить в центральную канализацию. Будет уложен и новый асфальт.Обновлённые и комфортные дороги щёкинцам осталось ждать недолго, работы планируют завершить к середине августа.





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