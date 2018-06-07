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|07.06.2018 12:10 Щёкинцы надеются попрощаться с «щёкинским морем»
|Татьяна Голубова
Вот этот участок дороги местные жители уже привыкли в шутку называть «щекинским морем», во время дождей или оттепели, кроме как вплавь, пересечь его практически невозможно. Вопрос «сколько еще это терпеть» со временем стал риторическим.
И так более 30 лет! Щёкинцы жалуются, а машины продолжают плыть по проезжей части. Все начало меняться совсем недавно, когда жителей лично выслушал губернатор Алексей Дюмин во время визита в район. «В этом году жители микрорайона должны забыть об этой проблеме», – сказал тогда глава региона.
И дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Для решения проблемы в самые короткие сроки губернатором была найдена возможность выделить деньги из внебюджетных источников. На сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация, полным ходом идет активная фаза работ по обустройству ливневой канализации.
Как пояснил директор Управления капитального строительства Щёкинского района Сергей Сурков, «там получается карман, мешок - воде деваться некуда, поэтому постоянное болото. Сейчас мы сделали проект, прошли государственную экспертизу, при выделении денежных средств заключили контракт и приступили к работам».
Масштабные работы захватывают не только улицу, на которой образовалась лужа, но и несколько соседних. Параллельно везде создаются и ливнеприёмники, через которые вода и будет уходить в центральную канализацию. Будет уложен и новый асфальт.
Обновлённые и комфортные дороги щёкинцам осталось ждать недолго, работы планируют завершить к середине августа.
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