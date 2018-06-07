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НОВОСТИ | Общество



07.06.2018 17:25 Минстрой РФ и «Ростелеком» будут сотрудничать по реализации концепции «Умный город»
Вести-Тула

Минстрой России и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве по реализации направлений концепции «Умный город»

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) и ПАО «Ростелеком» заключили Соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис и вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков. Церемония подписания состоялась на конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2018» (ЦИПР), которая проходит в Иннополисе с 6 по 8 июня 2018 года.

Предметом Соглашения является взаимодействие сторон в сферах развития и внедрения цифровых технологий при организации городского пространства и управления городской инженерной инфраструктурой, роста эффективности предоставления коммунальных услуг, модернизации объектов городской среды и реализации мероприятий по благоустройству для целей повышения уровня комфорта проживания и качества обслуживания граждан.

Минстрой России и «Ростелеком» совместно являются инициаторами включения направления «Умный город» в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации». «Ростелеком» разрабатывает проект «дорожной карты» направления при участии Минстроя России и его экспертных органов. Документ планируется представить в июле текущего года.

Министерство строительства и ЖКХ РФ и «Ростелеком» разрабатывают открытую интернет-платформу «База знаний «Умных городов». В ней будет аккумулироваться лучший российский опыт, практические – технические, финансовые, нормативные и организационные решения, которые уже реализованы муниципалитетами. Ресурс также позволит анализировать опыт зарубежных проектов «Умных городов» и адаптировать его для российских условий.

«Цифровизация городского хозяйства и повышение эффективности бытовой инфраструктуры за счет внедрения современных технологий – важнейшие задачи стратегии развития ЖКХ. Проект «Умный город» уже стал платформой для сотрудничества всех заинтересованных органов власти, компетентных представителей бизнеса и экспертов – на базе нашей рабочей группы разработан конкретный план цифровизации городского хозяйства, который прошел широкое обсуждение и был поддержан профессионалами. Благодаря нашему сотрудничеству с «Ростелекомом» заработал Банк умных технологий, отобрано 24 муниципалитета-пилота, на территории которых будут тестироваться новые решения, и я уверен, что скоро в нашей стране появится целый ряд «Умных городов», – отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

«Наша компания уже очень продуктивно работает с Минстроем России, и мы рассчитываем на дальнейшее углубление и расширение сотрудничества. Наш общий подход к разработке и реализации направления «Умный город» – максимальная прозрачность и открытость. Могу отметить, что в разработке концепции принимали участие более 200 отраслевых экспертов, представителей муниципалитетов и региональных правительств, управляющих компаний и других бизнес-структур, потому что у нас общая цель – с помощью цифровых технологий сделать наши города конкурентоспособными в борьбе за человеческий капитал, который является главным ресурсом развития цифровой экономики», – подчеркнул вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков.
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