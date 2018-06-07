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НОВОСТИ | Общество



07.06.2018 11:03 Бизнес на жалости: На улицах Тулы идёт сбор пожертвований
Мария Кузнецова

Бизнес на жалости: На улицах Тулы идёт сбор пожертвований

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Настя свой текст еще знает плохо - на работе первый день. Тульский фонд «Счастливые дети» собирает деньги на лечение мальчика из Волгограда. С помощью …тоже детей - 14, 16, 17 лет. Приходят по объявлению, хотя в нём указано, что нужны промоутеры.

В папке - договор безвозмездного выполнения услуг. Но за работу сборщики все же получают оплату - 20 процентов от собранного. «За день можно собрать от 1500 до 3000», - говорит волонтёр.

Небольшой офис в центре города. Здесь менеджер Даша объясняет, как собирать деньги. Даша вдохновенно рассказывает, что дети, стоя на улице, развивают свои лидерские способности и ораторские навыки. И говорит, что денег не просят. «Мы ни у кого не просим деньги, а предлагаем поучаствовать в промоакциях», - рассказала менеджер по подбору персонала БФ «Счастливые дети» Дарья Рябова.

А есть ли сам мальчик? Мы связались с мамой Максима Созонтова. Договор с фондом действительно существует. Средства пока не перечисляли. «Как я поняла, сбор только открыли», - сообщила Наталья Созонтова по телефону из Волгограда.

По этой схеме работают многие уличные сборщики. Под сбор берут реального ребенка, и часть денег ему уходит. Но какой процент? Об этом знает только сам фонд.

Юный президент Игорь Игоревич Вербицкий, заметно волнуясь, объясняет: сами собрали, сами ящик открыли, сами посчитали. «Происходит вскрытие при членах счётной комиссии. Мы заполняем акт о том, что пломба не повреждена. Члены комиссии – сотрудники фонда. Дальше деньги откладываем».

Сейчас на улицах Тулы работают 15 сборщиков. За день команда может собрать до 30 тысяч рублей. Судя по сайту, за год фонд помог семи детям. Отчеты только трём. На сайте вообще нет информации о поступлениях. «На каждый проект – отдельная сумма, мы общую сумму не подсчитываем», - утверждает директор Игорь Вербицкий.

С уличными сборами борются по всей России. Двести благотворительных фондов год назад подписали декларацию - никогда не собирать деньги вот так, чтобы не мараться. «Такого рода мероприятия подрывают авторитет и уважение к благотворителям, которые занимаются деятельностью прозрачно», - считает уполномоченный по защите прав ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова.

Собирать наличные на улице удобно - прохожий за свои сто рублей не будет требовать отчёта. Этим и пользуется бизнес на жалости.
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