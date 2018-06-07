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07.06.2018 10:10 Воспитанники алексинского технопарка показали первые изобретения Виталий Моторин





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Этот технопарк – первое подобное учреждение в 75-тысячном Алексине. Сейчас в нём занимаются 114 ребят в возрасте от восьми до шестнадцати лет. На следующий год количество групп будет увеличено, речь пойдёт о 300 учениках.



Рабочие специальности сегодня - это интересно, а главное – престижно. Не просто объяснить, а наглядно показать это самому молодому поколению - главная задача нового технопарка, и об этом же с ребятами говорил глава региона Алексей Дюмин.



«Здесь сидят будущие учёные, конструкторы, изобретатели. Это уже видно по их проектным работам», - рассказала директор Алексинского машиностроительного техникума Ольга Евграфова.



Для колледжа – это, по сути, возможность воспитывать своих будущих студентов прямо с начальной школы. Направлений для обучения пока три: робототехника, 3D-моделирование и программирование - всё абсолютно бесплатно.



Есть тут, впрочем, и кое-что совсем уж серьезное. Станок с ЧПУ «CTX 310» далеко не на каждом заводе найдется Юлия сможет овладеть им, ещё будучи студенткой.



С распростертыми объятиями выпускников колледжа ждут, например, на Алексинском опытно-механическом заводе. Здесь глава региона провел рабочую встречу с коллективом. Помимо насущных, говорили и о глобальных проблемах. И за подрастающую смену теперь рабочие здесь уж точно могут быть спокойны.



Роботы на входе, роботы внутри. Детский технопарк на базе Алексинского машиностроительного техникума создавался по стопам и программам тульских кванториумов. Он и сам без пяти минут имеет этот высокий статус, а его воспитанники уже могут похвастаться своими первыми изобретениями.Этот технопарк – первое подобное учреждение в 75-тысячном Алексине. Сейчас в нём занимаются 114 ребят в возрасте от восьми до шестнадцати лет. На следующий год количество групп будет увеличено, речь пойдёт о 300 учениках.Рабочие специальности сегодня - это интересно, а главное – престижно. Не просто объяснить, а наглядно показать это самому молодому поколению - главная задача нового технопарка, и об этом же с ребятами говорил глава региона Алексей Дюмин.«Здесь сидят будущие учёные, конструкторы, изобретатели. Это уже видно по их проектным работам», - рассказала директор Алексинского машиностроительного техникума Ольга Евграфова.Для колледжа – это, по сути, возможность воспитывать своих будущих студентов прямо с начальной школы. Направлений для обучения пока три: робототехника, 3D-моделирование и программирование - всё абсолютно бесплатно.Есть тут, впрочем, и кое-что совсем уж серьезное. Станок с ЧПУ «CTX 310» далеко не на каждом заводе найдется Юлия сможет овладеть им, ещё будучи студенткой.С распростертыми объятиями выпускников колледжа ждут, например, на Алексинском опытно-механическом заводе. Здесь глава региона провел рабочую встречу с коллективом. Помимо насущных, говорили и о глобальных проблемах. И за подрастающую смену теперь рабочие здесь уж точно могут быть спокойны.





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