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06.06.2018 19:25 У туляков есть шанс окунуться в атмосферу прошлого Елена Панова





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«Часть храмов в Боровске были снесены. Но остались фотографии, которые я использую в своей работе. На своих холстах я возвращаю разрушенные храмы в среду города», - говорит народный художник России Виталий Миронов.



Выставка сделана совместно с дочерью Миронова – Ксенией. Она закончила Строгановское училище. В экспозиции представлены работы, выполненные в технике горячего батика. Когда на материал наносят горячий воск, а после по контуру вырисовывают изображение.



Как и ее отец, Ксения пишет пейзажи, жанровые зарисовки из жизни Боровска. В работах Мироновых прошлое переплелось с настоящим. Но себя художник называет исключительно реалистом.





Почти сорок лет назад художник Виталий Миронов приехал в провинциальный Боровск Калужской области. И понял - его сердце здесь. За цикл работ о старом городе он даже получил награду. Его этюды можно назвать документальными. Под влиянием современной жизни Боровск постепенно меняется.«Часть храмов в Боровске были снесены. Но остались фотографии, которые я использую в своей работе. На своих холстах я возвращаю разрушенные храмы в среду города», - говорит народный художник России Виталий Миронов.Выставка сделана совместно с дочерью Миронова – Ксенией. Она закончила Строгановское училище. В экспозиции представлены работы, выполненные в технике горячего батика. Когда на материал наносят горячий воск, а после по контуру вырисовывают изображение.Как и ее отец, Ксения пишет пейзажи, жанровые зарисовки из жизни Боровска. В работах Мироновых прошлое переплелось с настоящим. Но себя художник называет исключительно реалистом.









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