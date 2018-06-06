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06.06.2018 19:06 Что делать тулякам, если капремонт в их доме сделан некачественно? Надежда Долгих





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Однако, само металлическое покрытие кровли требует замены, так как, на ней появилась коррозия. Такая работа не могла быть принята ни жителями, ни самим фондом. По словам начальник участка компании ООО «Стройпроект Инжиниринг» Дмитрия Щепетева, «…субподрядная организация за свои средства закупала материал в Липецкой области. Сейчас у них идет судебное разбирательство с изготовителем».



«Мы свои гарантийные обязательства всегда исполняем. – Говорит первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта в Тульской области Константин Лопухов. - Эту кровлю еще даже не оплачивали по решению собственников».



Терпение у жителей закончилось раньше, чем подрядчик начал переделывать покрытие, и они обратились к губернатору. После этого жителям пообещали полностью заменить кровлю до 1 августа этого года.



Претензии по поводу некачественных работ стоит предъявлять сразу. Приемка не может быть осуществлена, если сами жители не подпишут акт. Так или иначе, любые нарушения, если они уже были допущены, должны быть устранены, ведь гарантийные обязательства Фонд капитального ремонта несет в течение 5 лет.

В доме №60 на проспекте Ленина, который является объектом культурного наследия, сделали капитальный ремонт в августе 2017-го. Заменили тепло- и водоснабжение, электрику, отремонтировали архитектурные элементы. А вот с крышей вышла накладка. «Покрытие сделали плохо и начались протечки. Потом недоделки устранили», - говорит местная жительница Галина Финогенова.Однако, само металлическое покрытие кровли требует замены, так как, на ней появилась коррозия. Такая работа не могла быть принята ни жителями, ни самим фондом. По словам начальник участка компании ООО «Стройпроект Инжиниринг» Дмитрия Щепетева, «…субподрядная организация за свои средства закупала материал в Липецкой области. Сейчас у них идет судебное разбирательство с изготовителем».«Мы свои гарантийные обязательства всегда исполняем. – Говорит первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта в Тульской области Константин Лопухов. - Эту кровлю еще даже не оплачивали по решению собственников».Терпение у жителей закончилось раньше, чем подрядчик начал переделывать покрытие, и они обратились к губернатору. После этого жителям пообещали полностью заменить кровлю до 1 августа этого года.Претензии по поводу некачественных работ стоит предъявлять сразу. Приемка не может быть осуществлена, если сами жители не подпишут акт. Так или иначе, любые нарушения, если они уже были допущены, должны быть устранены, ведь гарантийные обязательства Фонд капитального ремонта несет в течение 5 лет.









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