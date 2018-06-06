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06.06.2018 18:50 В Алексине благоустроят парк у стадиона «Химик» "Вести-Тула"





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Все началось с того, что местные жители пожаловались главе региона на удручающие состояние любимого горожанами места отдыха. Сейчас оно находится на балансе одного из предприятий, усилий которого для поддержания парка в хорошем виде недостаточно.



Кроме того, Алексею Дюмину пожаловались на ряд злачных мест, расположенных вблизи парка. Глава региона поручил председателю комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяне Лапаевой с межмуниципальным отделом МВД России «Алексинский» провести проверку по факту незаконной продажи алкоголя на территории парка.

Алексинский парк близ стадиона «Химик» передадут в областную собственность и благоустроят. Об этом решении сегодня, в ходе рабочей поездки в район сообщил губернатор Алексей Дюмин.Все началось с того, что местные жители пожаловались главе региона на удручающие состояние любимого горожанами места отдыха. Сейчас оно находится на балансе одного из предприятий, усилий которого для поддержания парка в хорошем виде недостаточно.Кроме того, Алексею Дюмину пожаловались на ряд злачных мест, расположенных вблизи парка. Глава региона поручил председателю комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяне Лапаевой с межмуниципальным отделом МВД России «Алексинский» провести проверку по факту незаконной продажи алкоголя на территории парка.









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