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06.06.2018 18:32 В Туле спорткар влетел в крыльцо ломбарда "Вести-Тула"





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Известно, что серьезно пострадал один из водителей, которого увезла карета скорой помощи. Как сообщают сотрудники ГИБДД, управлявший спорткаром молодой человек не имел водительского удостоверения. На него составлен протокол.





Серьезное ДТП произошло сегодня утром в Туле на улице Металлургов. Момент аварии попал в объектив камер видеонаблюдения. Видно как одна из машин совершая поворот не пропускает другую. От удара спортивный автомобиль влетел в крыльцо ломбарда, другой автомобиль несколько раз развернуло.Известно, что серьезно пострадал один из водителей, которого увезла карета скорой помощи. Как сообщают сотрудники ГИБДД, управлявший спорткаром молодой человек не имел водительского удостоверения. На него составлен протокол.









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