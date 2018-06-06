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06.06.2018 17:51 Для туляков подготовили большую праздничную программу "Вести-Тула"





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В одиннадцать часов на площади Ленина и территории Тульского кремля в рамках открытого международного автомобильного фестиваля «Автострада» откроется выставка тюнингованных и ретро автомобилей, будут проходить показательные выступления, шоу, ралли исторических автомобилей.



В семь вечера на главной площади областной столицы начнётся концерт с участием лучших тульских артистов и специальных гостей: группы «Кар-Мэн» и Dj Smash. Завершится праздник красочным фейерверком.





Подготовка к празднованию 12 июня Дня России идет полным ходом. Туляков и гостей города ждет большая праздничная программа.В одиннадцать часов на площади Ленина и территории Тульского кремля в рамках открытого международного автомобильного фестиваля «Автострада» откроется выставка тюнингованных и ретро автомобилей, будут проходить показательные выступления, шоу, ралли исторических автомобилей.В семь вечера на главной площади областной столицы начнётся концерт с участием лучших тульских артистов и специальных гостей: группы «Кар-Мэн» и Dj Smash. Завершится праздник красочным фейерверком.

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