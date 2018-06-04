Большая вода:
Источник счастливой жизни
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



04.06.2018 21:12 В Новомосковске торжественно закрыли хоккейный сезон
Алексей Ерёмин

В Новомосковске торжественно закрыли хоккейный сезон

| фото |
Этот день стал долгожданным для многих юных хоккеистов города-химиков. На главной арене ледового дворца «Юбилейный» состоялась торжественная церемония закрытия сезона и награждение лучших маленьких спортсменов. Подниматься на сцену под звуки фанфар и аплодисменты зрителей – момент, которого ждёшь с особым волнением.

Все переживания и трудности позади. Подводится итог долгих и ответственных соревнований уходящего спортивного сезона. «Новомосковск движется семимильными шагами в правильном направлении. Всё настроено на детей и развитие хоккея», - отметил директор школы ЦСКА Алексей Деев.

Больше всех волновались, конечно, родители юных хоккеистов. Ведь именно их забота, любовь и поддержка дали возможность детям добиться высоких результатов на пути к достижению своей мечты. «Я оцениваю сезон удовлетворительно, с оценкой «плюс». Спасибо тренерскому составу, родителям», - говорит председатель Совета директоров АО ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Заслуженные награды получают самые упорные, самые сплочённые и самые сильные игроки прошедших ледовых битв: лучшие бомбардиры, защитники, нападающие и вратари. Не только дети, но и взрослые – их тренеры - были отмечены в этот день. Награды юным хоккеистам вручали организаторы и почетные гости этого незабываемого мероприятия.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .