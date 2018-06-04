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04.06.2018 21:12 В Новомосковске торжественно закрыли хоккейный сезон Алексей Ерёмин





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Все переживания и трудности позади. Подводится итог долгих и ответственных соревнований уходящего спортивного сезона. «Новомосковск движется семимильными шагами в правильном направлении. Всё настроено на детей и развитие хоккея», - отметил директор школы ЦСКА Алексей Деев.



Больше всех волновались, конечно, родители юных хоккеистов. Ведь именно их забота, любовь и поддержка дали возможность детям добиться высоких результатов на пути к достижению своей мечты. «Я оцениваю сезон удовлетворительно, с оценкой «плюс». Спасибо тренерскому составу, родителям», - говорит председатель Совета директоров АО ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.



Заслуженные награды получают самые упорные, самые сплочённые и самые сильные игроки прошедших ледовых битв: лучшие бомбардиры, защитники, нападающие и вратари. Не только дети, но и взрослые – их тренеры - были отмечены в этот день. Награды юным хоккеистам вручали организаторы и почетные гости этого незабываемого мероприятия.



Этот день стал долгожданным для многих юных хоккеистов города-химиков. На главной арене ледового дворца «Юбилейный» состоялась торжественная церемония закрытия сезона и награждение лучших маленьких спортсменов. Подниматься на сцену под звуки фанфар и аплодисменты зрителей – момент, которого ждёшь с особым волнением.Все переживания и трудности позади. Подводится итог долгих и ответственных соревнований уходящего спортивного сезона. «Новомосковск движется семимильными шагами в правильном направлении. Всё настроено на детей и развитие хоккея», - отметил директор школы ЦСКА Алексей Деев.Больше всех волновались, конечно, родители юных хоккеистов. Ведь именно их забота, любовь и поддержка дали возможность детям добиться высоких результатов на пути к достижению своей мечты. «Я оцениваю сезон удовлетворительно, с оценкой «плюс». Спасибо тренерскому составу, родителям», - говорит председатель Совета директоров АО ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.Заслуженные награды получают самые упорные, самые сплочённые и самые сильные игроки прошедших ледовых битв: лучшие бомбардиры, защитники, нападающие и вратари. Не только дети, но и взрослые – их тренеры - были отмечены в этот день. Награды юным хоккеистам вручали организаторы и почетные гости этого незабываемого мероприятия.





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