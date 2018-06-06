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06.06.2018 15:35 В Тульской области внедряют систему долговременного ухода "Вести-Тула"





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Федеральный проект реализуют Минтруда и Минздрав России при поддержке благотворительного фонда «Старость в радость». В Тульской области первыми территориями станут Тула, Богородицкий и Щёкинский районы. 600 специалистов пройдут обучение. Появится новая специальность - помощник по уходу. Будут работать «Школы родственного ухода».



Как рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, «…планируется в 10 раз увеличить число граждан, получающих услуги на дому. Более чем на 50% увеличится число граждан, которые пользуются услугами сиделок».



По словам руководителя проектного офиса по внедрению системы долговременного ухода в России Александра Шкребело, «…фонд «Старость в радость» получил субсидию на реализацию системы долговременного ухода. Половина этой субсидии направляется в регионы для того, чтобы получить дополнительные штатные единицы».



«Важно, что в рамках этой системы люди, получающие помощь от здравоохранения и соцзащиты, смогут получать ее в большем объеме. А самое главное, это будет та помощь, которая им нужна», - говорит руководитель благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Тульская область начинает перезагрузку системы ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Регион вошёл в число шести пилотных, где будут внедрять систему долговременного ухода. Уход - это не только медицинские манипуляции, а всесторонняя помощь нуждающемуся человеку.Федеральный проект реализуют Минтруда и Минздрав России при поддержке благотворительного фонда «Старость в радость». В Тульской области первыми территориями станут Тула, Богородицкий и Щёкинский районы. 600 специалистов пройдут обучение. Появится новая специальность - помощник по уходу. Будут работать «Школы родственного ухода».Как рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, «…планируется в 10 раз увеличить число граждан, получающих услуги на дому. Более чем на 50% увеличится число граждан, которые пользуются услугами сиделок».По словам руководителя проектного офиса по внедрению системы долговременного ухода в России Александра Шкребело, «…фонд «Старость в радость» получил субсидию на реализацию системы долговременного ухода. Половина этой субсидии направляется в регионы для того, чтобы получить дополнительные штатные единицы».«Важно, что в рамках этой системы люди, получающие помощь от здравоохранения и соцзащиты, смогут получать ее в большем объеме. А самое главное, это будет та помощь, которая им нужна», - говорит руководитель благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.









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