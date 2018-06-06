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06.06.2018 15:26 Добровольцы провели скоростную уборку в районе узловских голубых озёр Вести-Тула





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Генеральную уборку в районе так называемых голубых озер у деревни Кондуки Узловского района провели 160 добровольцев, так они отметили Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога России.



Как рассказала заместитель министра-директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Тульской области Диана Гришина, «уникальность акции в том, что её придаём соревновательный характер. За первые 15 минут всеми командами было вынесено максимальное количество мусора».



Впервые в Тульской области прошли «Чистые игры». Это всероссийское проект-соревнование по сбору и сортировке мусора. Участники не только очищают территорию, у них появляется новое отношение к отходам как к ресурсу. По возможности собранное вторсырье отправляется на переработку.Генеральную уборку в районе так называемых голубых озер у деревни Кондуки Узловского района провели 160 добровольцев, так они отметили Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога России.Как рассказала заместитель министра-директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Тульской области Диана Гришина, «уникальность акции в том, что её придаём соревновательный характер. За первые 15 минут всеми командами было вынесено максимальное количество мусора».





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