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06.06.2018 14:54 Аферисты придумали новый способ отъёма денег у пользователей соцсетей Вести-Тула





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Схема такова: пользователь соцсети получает сообщение с предложением пройти онлайн-опрос за деньги. Вопросы в них просты и банальны, что сразу должно насторожить: «Каким телефоном вы пользуетесь?», «В какой банк обратились бы за кредитом?», «Автомобиль какой марки считаете самым надежным?».



Есть одно маленькое «но»: чтобы получить вознаграждение, вы должны перевести на указанные реквизиты 200-300 рублей «налога» или «комиссии». Далее респондент вводит персональные данные и данные своей банковской карты. Заполучив эту информацию, ради которой всё и затевалось, аферисты опустошают карту жертвы. Будьте бдительны!



Аферисты придумали очередной хитроумный способ отъёма денег у граждан, предупреждают специалисты Центробанка. На этот раз они выбирают в жертвы молодых людей, активно пользующихся интернетом.Схема такова: пользователь соцсети получает сообщение с предложением пройти онлайн-опрос за деньги. Вопросы в них просты и банальны, что сразу должно насторожить: «Каким телефоном вы пользуетесь?», «В какой банк обратились бы за кредитом?», «Автомобиль какой марки считаете самым надежным?».Есть одно маленькое «но»: чтобы получить вознаграждение, вы должны перевести на указанные реквизиты 200-300 рублей «налога» или «комиссии». Далее респондент вводит персональные данные и данные своей банковской карты. Заполучив эту информацию, ради которой всё и затевалось, аферисты опустошают карту жертвы. Будьте бдительны!

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