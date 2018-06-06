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06.06.2018 13:54 В Туле к участкам для многодетных сделают щебёночные дороги Вести-Тула





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Как отмечалось на оперативном совещании в администрации Тулы, учитывая, что площадки в Маслово и северном Заречье уже обеспечены подъездными дорогами, в этом году планируется проведение работ по устройству дорог в щебне на оставшихся площадках. Проработан вопрос обеспечения северного Заречья водоснабжением. Приступить к строительно-монтажным работам планируется уже в текущем году. По другим площадкам проводятся предпроектные действия.



На территории Большой Тулы определены восемь земельных участков многодетным семьям для индивидуального строительства: в Маслово, Крюково, в северной части Заречья, в Теплом, Алешне, в районе Епифанского шоссе, в Торхово и Судаково.Как отмечалось на оперативном совещании в администрации Тулы, учитывая, что площадки в Маслово и северном Заречье уже обеспечены подъездными дорогами, в этом году планируется проведение работ по устройству дорог в щебне на оставшихся площадках. Проработан вопрос обеспечения северного Заречья водоснабжением. Приступить к строительно-монтажным работам планируется уже в текущем году. По другим площадкам проводятся предпроектные действия.

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