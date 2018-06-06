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06.06.2018 13:23 Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны не позднее 25 июня Надежда Долгих





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Задания ЕГЭ по русскому языку включают в себя 26 тестовых вопросов и сочинение, которое пишется строго по плану. На это выпускнику дается три с половиной часа. Учителя фактически тренируют школьников по типовым упражнениям, и зачастую знания выпускников остаются поверхностными.



Однако программа подготовки к профильным ЕГЭ, таким как физика, литература и история, широка и имеет очень высокие требования. Настолько, что подготовиться к ним только в рамках школьных занятий практически невозможно.



Всё это осложняется психологическим напряжением, которое создается видеонаблюдением за аудиториями и коридором, контролем за выходами в туалет и поведением за партой.



Как рассказал организатор вне аудитории ППЭ Виктор Поликарпов, «в течение экзаменов следят за порядком сопровождающие, провожают до туалета и обратно, после окончания экзамена - на выход. Проверяют, не проносят ли они шпаргалки».



Привыкли и к рамкам металлоискателей, тройной проверке паспортов и к тому, что за школьниками следят из специально оборудованного кабинета – штаба ППЭ. По словам технического специалиста по видеонаблюдению ППЭ Александры Кузнецовой, «у нас сегодня сдают 14 аудиторий, все они уже включены. Если какая-то нештатная ситуация, то сразу камера направляется на ученика, нам сразу звонят или я вижу, мы поднимаемся и решаем ситуацию».



Однако ЕГЭ уравнивает шансы на поступление и исключает возможность утечки заданий. С этого года во всех школах Тульской области контрольно-измерительные материалы печатаются прямо в аудиториях, а когда экзамен написан, сканируются и отправляются в региональный центр обработки информации. Минимальный балл ЕГЭ по русскому языку – 36 баллов, результаты станут известны не позднее 25 июня.



А экзамены по профильным предметам продолжаются. Впереди – иностранные языки, обществознание, биология, физика и литература. Последние пройдут 20 июня, далее начнутся резервные дни.



Завершение школы и трамплин в будущее. ЕГЭ по русскому языку – уже второй основной экзамен после математики, который необходимо сдать каждому выпускнику.Задания ЕГЭ по русскому языку включают в себя 26 тестовых вопросов и сочинение, которое пишется строго по плану. На это выпускнику дается три с половиной часа. Учителя фактически тренируют школьников по типовым упражнениям, и зачастую знания выпускников остаются поверхностными.Однако программа подготовки к профильным ЕГЭ, таким как физика, литература и история, широка и имеет очень высокие требования. Настолько, что подготовиться к ним только в рамках школьных занятий практически невозможно.Всё это осложняется психологическим напряжением, которое создается видеонаблюдением за аудиториями и коридором, контролем за выходами в туалет и поведением за партой.Как рассказал организатор вне аудитории ППЭ Виктор Поликарпов, «в течение экзаменов следят за порядком сопровождающие, провожают до туалета и обратно, после окончания экзамена - на выход. Проверяют, не проносят ли они шпаргалки».Привыкли и к рамкам металлоискателей, тройной проверке паспортов и к тому, что за школьниками следят из специально оборудованного кабинета – штаба ППЭ. По словам технического специалиста по видеонаблюдению ППЭ Александры Кузнецовой, «у нас сегодня сдают 14 аудиторий, все они уже включены. Если какая-то нештатная ситуация, то сразу камера направляется на ученика, нам сразу звонят или я вижу, мы поднимаемся и решаем ситуацию».Однако ЕГЭ уравнивает шансы на поступление и исключает возможность утечки заданий. С этого года во всех школах Тульской области контрольно-измерительные материалы печатаются прямо в аудиториях, а когда экзамен написан, сканируются и отправляются в региональный центр обработки информации. Минимальный балл ЕГЭ по русскому языку – 36 баллов, результаты станут известны не позднее 25 июня.А экзамены по профильным предметам продолжаются. Впереди – иностранные языки, обществознание, биология, физика и литература. Последние пройдут 20 июня, далее начнутся резервные дни.





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