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06.06.2018 12:17 В ДТП с автобусом в Ефремовском районе есть пострадавшие Вести-Тула





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К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи. Есть пострадавшие.







Серьёзная авария произошла минувшей ночью в Ефремовском районе. В 01.15 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 315 километре трассы М4 «Дон». Там столкнулись автобус «Мерседес» и автомобиль «Хино».К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи. Есть пострадавшие.

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