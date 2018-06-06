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НОВОСТИ | Общество



06.06.2018 11:55 Фонд «Перспектива» начал ремонт проблемной кровли в Плавске
Виталий Моторин

Фонд «Перспектива» начал ремонт проблемной кровли в Плавске

| фото |
Любой ремонт здесь был фактически бесполезен. Кровля в этой плавской пятиэтажке текла настолько сильно, что дождь на улице оборачивался и дождем в квартирах. 18 тазиков Веры Григорьевны - нечто вроде местной притчи.

«Целлофан стелила, тазиков наставляла, вплоть до банок трехлитровых, чтобы не протопить соседей», - рассказывает жительница дома №26 по улице Победы Вера Раракина.

Так женщина и ее соседи мучились годами. Перспектив исправить ситуацию до 2025 года, на который был запланирован капитальный ремонт, не было, если бы в ситуацию не вмешался глава региона. «В ближайшее время, в течение трёх дне перечислю деньги на ремонт вашей кровли», - пообещал губернатор, побывавший в Плавске 4 мая 2018 года.

Как пояснила директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева, «управляющая компания должна делать только текущий ремонт, она своими силами его осуществляла, но он не приносил никакого эффекта. В «Народный бюджет» вступить проблематично, поскольку жители достаточно возрастные».

Работы начались при поддержке фонда «Перспектива». Во дворе, что тоже поручение губернатора, уже установили детский городок, а в пережившем пожар подъезде начали косметический ремонт, но самое, главное для жителей, конечно, крыша.

Площадь этой плавской кровли около 1000 квадратных метров - работы достаточно много. Сначала по всем правилам в основание заливается стяжка, далее - битумная грунтовка, а в конце гидроизоляционный материал. В данном случае он будет в два слоя.

По словам кровельщика Юрия Сычева, «гарантия на работы три года. Как правило, два слоя материала служат намного дольше – десять лет».

По документам закончить весь ремонт подрядчики должны в середине июля, но, вероятнее всего, они успеют раньше. Главное теперь, чтобы погода не подвела. Жители верхних этажей впервые за долгие годы начали планировать ремонт в квартирах.













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