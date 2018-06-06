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06.06.2018 11:21 Губернатор Алексей Дюмин проверил тульские участки трассы «Дон» Анастасия Октябрьская





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«Нормативный срок – май 2020 года. Мы полностью здесь перестраиваем мосты. На время строительства движение будет осуществляться только по обратному ходу, но мы умеем работать с ускорением – всё будем делать для сокращения сроков», - объяснил губернатору Тульской области Алексею Дюмину председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.



Помимо ремонта самого дорожного полотна, уделяется внимание и развитию инфраструктуры. Так, на 249-ом километре уже ведётся строительство многофункциональной зоны придорожного сервиса. Здесь будут и кафе, и стоянка, и даже станция зарядки электромобилей на далёкое будущее. Всё для удобства водителей и пассажиров. За безопасностью на дорогах следят сотни камер, патрулируют аварийные комиссары.



Эти «дорожные ангелы», как их называют сами водители, могут оказать первую медицинскую помощь, ликвидировать последствия ДТП и даже подвезти топливо или помочь с ремонтом автомобиля.



Но есть в этой бочке мёда и ложка дёгтя. Как сообщил губернатор Алексей Дюмин, «у нас есть проблема практически по все территории с мобильной связью. Серьёзный участок, серьёзная магистраль. Понятно, что есть радиосвязь, есть другие виды связи, но мобильная отсутствует. Есть вопрос коммерции, но вопросы безопасности, вопросы оповещения они должны быть выше денег».



Ещё одна мера безопасности – надземные пешеходные переходы. В этом году начнётся строительство трёх таких. А четыре наземных реконструируют и поднимут над трассой. Съезды с федеральной автомагистрали тоже обещают привести в нормативное состояние. Чтобы близкое соседство с главной дорожной артерией страны для жителей нашей области стало приятным во всех отношениях.



Протяженность трассы М4 «Дон» свыше 1500 километров. Это главная дорожная артерия, по которой проходит путь большинства россиян в долгожданный отпуск – к морю. 260 километров этой федеральной трассы пролегает по территории Тульской области. Из них 200 километров – это платные участки дороги. В этом году их собираются начать ремонтировать. А вот когда закончат?«Нормативный срок – май 2020 года. Мы полностью здесь перестраиваем мосты. На время строительства движение будет осуществляться только по обратному ходу, но мы умеем работать с ускорением – всё будем делать для сокращения сроков», - объяснил губернатору Тульской области Алексею Дюмину председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.Помимо ремонта самого дорожного полотна, уделяется внимание и развитию инфраструктуры. Так, на 249-ом километре уже ведётся строительство многофункциональной зоны придорожного сервиса. Здесь будут и кафе, и стоянка, и даже станция зарядки электромобилей на далёкое будущее. Всё для удобства водителей и пассажиров. За безопасностью на дорогах следят сотни камер, патрулируют аварийные комиссары.Эти «дорожные ангелы», как их называют сами водители, могут оказать первую медицинскую помощь, ликвидировать последствия ДТП и даже подвезти топливо или помочь с ремонтом автомобиля.Но есть в этой бочке мёда и ложка дёгтя. Как сообщил губернатор Алексей Дюмин, «у нас есть проблема практически по все территории с мобильной связью. Серьёзный участок, серьёзная магистраль. Понятно, что есть радиосвязь, есть другие виды связи, но мобильная отсутствует. Есть вопрос коммерции, но вопросы безопасности, вопросы оповещения они должны быть выше денег».Ещё одна мера безопасности – надземные пешеходные переходы. В этом году начнётся строительство трёх таких. А четыре наземных реконструируют и поднимут над трассой. Съезды с федеральной автомагистрали тоже обещают привести в нормативное состояние. Чтобы близкое соседство с главной дорожной артерией страны для жителей нашей области стало приятным во всех отношениях.





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