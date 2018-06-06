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06.06.2018 10:38 Вадим Жерздев заключен под стражу почти на два месяца Вести-Тула





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С ходатайством, по информации пресс-секретаря регионального судебного департамента, обратилось следственное отделение УФСБ России по Тульской области. Чиновник обвиняется по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий. Вадима Жерздева задержали накануне, в здании администрации прошли обыски.



Вадима Жерздева заключили под стражу. По мнению суда, глава администрации Новомосковска может уничтожить доказательства и скрыться от следствия. Центральный районный суд Тулы избрал ему меру пресечения – заключение под стражу на 1 месяц и 29 дней.С ходатайством, по информации пресс-секретаря регионального судебного департамента, обратилось следственное отделение УФСБ России по Тульской области. Чиновник обвиняется по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий. Вадима Жерздева задержали накануне, в здании администрации прошли обыски.

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