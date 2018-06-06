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06.06.2018 09:59 В Центральном парке Тулы оказалось некому защитить лебедей Вести-Тула





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Девушка среднего роста, плотного телосложения, европейский тип лица, волосы русые, собраны в пучок. Молодым людям на вид от 22 до 30 лет, славянской внешности, один в тёмной, другой в светлой ветровках. Если вы располагаете какой-либо информацией о данных лицах, просьба сообщить по телефонам 32-48-00, 32-48-02 или 02.



Разыскиваются похитители лебедя из Центрального парка Тулы! Кражу совершили трое молодых людей - двое мужчин и девушка, все действия злоумышленников были сняты камерами видеонаблюдения.Девушка среднего роста, плотного телосложения, европейский тип лица, волосы русые, собраны в пучок. Молодым людям на вид от 22 до 30 лет, славянской внешности, один в тёмной, другой в светлой ветровках. Если вы располагаете какой-либо информацией о данных лицах, просьба сообщить по телефонам 32-48-00, 32-48-02 или 02.





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