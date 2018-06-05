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НОВОСТИ | Общество



05.06.2018 19:27 За полтора года Крапивна и Чекалин должны преобразиться
"Вести-Тула"



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Чекалину - крепость на горе, Крапивне - городской сад. Победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях поделились сегодня с журналистами своими планами на ближайшее преображение.

Как рассказал глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин, «…вдоль Оки планируется за счет муниципальных средств построить дорогу к Лихвинскому разрезу. Это уникальный памятник природы. Кроме того, будут сделаны футбольное поле и площадка для волейбола, для проведения спортивных соревнований международного уровня».

По словам заместителя главы администрации Щекинского района Владимира Калинкина, «…в Крапивне будет благоустроен городской сад, сквер Памяти, отремонтирован пешеходный мост через реку Плаву».














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