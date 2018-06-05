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05.06.2018 19:06 Главу муниципалитета в Ефремовском районе подозревают в махинациях с землей
"Вести-Тула"



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И еще одно коррупционное дело в Тульской области. Руководителю одного из муниципалитетов в Ефремовском районе может грозить крупный штраф или до семи лет тюрьмы за махинации с землей.

По версии следствия, глава муниципального образование Козьминское незаконно оформил право собственности на земельный участок площадью около 3000 квадратных метров. Получателем земли, стоимость которой оценивается минимум в 150 тысяч рублей, стала супруга предприимчивого главы. Уголовное дело возбуждено по статье злоупотребление должностными полномочиями.

Как рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «…по данным следствия весной 2010 года к главе местного самоуправления обратилась супруга с просьбой о предоставлении выписки, которая подтверждала бы ее право собственности на земельный участок, расположенный в селе Шилово. Глава органа местного самоуправления изготовил выписку из похозяйственной книги, заверил собственной подписью и оттиском печати, после чего передал выписку своей супруге. На основании данной выписки на супругу было зарегистрировано право собственности на земельный участок».
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