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05.06.2018 18:53 Тулячка выпрыгнула из окна с ребенком на руках "Вести-Тула"





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Трагедия произошла днём в воскресенье, 3 июня, в Санкт-Петербурге, в одном из домов по улице Маршала Блюхера. Все случилось на глазах очевидцев. И мать, и ребенок скончались от сильного удара. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».





Трагическая новость пришла из Cеверной столицы. Молодая тулячка выпрыгнула с балкона с 23-го этажа с годовалым сыном на руках. Об этом сообщает пресс-служба управления следственного комитета города на Неве.Трагедия произошла днём в воскресенье, 3 июня, в Санкт-Петербурге, в одном из домов по улице Маршала Блюхера. Все случилось на глазах очевидцев. И мать, и ребенок скончались от сильного удара. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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