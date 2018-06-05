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05.06.2018 18:44 В Туле огромный тополь раздавил грузовик "Вести-Тула"





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В доме вблизи которого рос тополь проживает более двадцати человек. О том, что было бы если бы кто-то из них оказался в момент падения поблизости жильцы и думать не хотят. Известно, что здание было построено в 1953 году- это говорит о возрасте самого дерева- ему около 50 лет. Своим падением оно не только наделало много шума, но и поставило под угрозу семейный бизнес владельцев ГАЗели.



«Машина восстановлению не подлежит, это видно и без экспертов. Я была просто в шоке, когда увидела, что произошло. Дерево упало на то место, где у нас обычно гуляют дети», - говорит хозяйка пострадавшего автомобиля Светлана Гонтаренко.

В одном из Тульских дворов на улице Болдина сегодня чудом обошлось без жертв. Там многотонной тополь упал и буквально раздавил припаркованную грузовую ГАЗель. Объемный ствол просто вырвало из асфальта.В доме вблизи которого рос тополь проживает более двадцати человек. О том, что было бы если бы кто-то из них оказался в момент падения поблизости жильцы и думать не хотят. Известно, что здание было построено в 1953 году- это говорит о возрасте самого дерева- ему около 50 лет. Своим падением оно не только наделало много шума, но и поставило под угрозу семейный бизнес владельцев ГАЗели.«Машина восстановлению не подлежит, это видно и без экспертов. Я была просто в шоке, когда увидела, что произошло. Дерево упало на то место, где у нас обычно гуляют дети», - говорит хозяйка пострадавшего автомобиля Светлана Гонтаренко.









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