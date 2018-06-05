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НОВОСТИ | Общество



05.06.2018 16:57 Корреспондента тульских «Вестей» пустили в закрытый для туристов уголок Ясной Поляны
Елена Панова



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Пора буйного цветения медоносов еще не началась. А на яснополянской пасеке дел уже невпроворот. Сейчас пчелам самое время строить новые соты. Старые свое отслужили. «Убираю сушь из рамок, с помощью воскотопки. Получается воск, ее сдаём в магазин, в обмен дают вощину», - рассказывает пчеловод Владимир Басалаев. Пчеловод уже подготовил рамки с новой вощиной, чистой и белой. Соты пчелы строят за неделю. Потом начинают заполнять их медом и пергой.


При Толстом в Ясной Поляне пасека была. Лев Николаевич увлекся пчеловодством и устроил пчельню в лесу за Воронкой. Среди посаженных яблонь. Писатель проводил там целые дни. Сегодня в усадьбе 32 улья. Тоже стоят в саду. Все, что делают в музее, происходит не случайно, и строго соответствует мемориальности. Первый мед этого года в Ясной Поляне откачают в августе, на медовый спас. Не раньше. Это тоже традиция.


















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