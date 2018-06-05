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НОВОСТИ | Общество



05.06.2018 16:16 Пять тульских детсадов вошли в число лучших в России
Татьяна Голубова



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Во время бурного развития городского пространства, маленькие туляки вовсю осваивают деревенский быт. Здесь можно и корову Мурку подоить, и гусей покормить, а потом пригласить воспитателей на чай из самовара с бубликами. Одним словом, дел невпроворот. Таким образом дошколята в Центре образования №7 осваивают искусство гостеприимства.

Так называемая площадка «русская деревня» соседствует с математическими островками, морским миром, космическим, с персонажами русских народных сказок и на этом никто останавливаться не собирается. Только сегодня ребята открыли настоящую метеостанцию. «Ни в одном детском саду Тулы подобного нет. – Утверждает заместитель директора по дошкольной работе в «Центре образования №7» Татьяна Кирсанова. – Дети измеряют температуру, атмосферное давление, уровень осадков. Всю полученную информацию записывают в дневник».

Конкурс «Образцовый детский сад» проходил в формате интернет-площадки на всероссийском уровне. В нем участвовали 42 тысячи дошкольных учреждений. В число победителей вошли пять тульских. «Мы выкладывали материалы обобщенного опыта работы педагогов, презентации, запись занятий с детьми», - рассказывает заместитель директора по дошкольной работе в «Центре образования № 10» Ольга Гордеева.

Сегодня задача детских садов – не просто занять чем-нибудь ребенка, пока родителей нет рядом, а по максимуму раскрыть потенциал, дать попробовать себя в разных профессиях, начиная от почтальона и заканчивая полицейским или врачом. А участие в конкурсах – всегда отличный стимул для профессионального роста педагогов, а победы – как признание эффективной работы.















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