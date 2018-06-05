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|05.06.2018 16:12 Две ясногорские деревни накрыл дым от горящего мусора
|Полина Ермолаева
Заглянуть за высокий железный забор удалось не сразу, но всё же директор фирмы с поэтическим названием «Парус» провёл экскурсию по территории и как мог ответил на вопросы. «Не только ночью, но и днём. Когда у них есть возможность, тогда и привозят», - говорит Евгений Крылов.
«Они» - это головная компания, а здесь ее филиал, потому и привозят отходы производства на временное хранение, объясняет директор, и категорически опровергает версию ОНФ.
«Мнение жителей, что здесь происходит незаконное складирование и сжигание отходов. Представители фирмы говорят, что это не мусор. Но как ведется деятельность – непонятно», - рассказал глава регионального исполкома ОНФ в Тульской области Сергей Судницын.
Знаков вопроса пока много даже у главы Ясногорской администрации Владимира Мухина: «Фактически компания осуществляет изготовление мусорных контейнеров, а по факту сюда свозился мусор, по крайней мере, на протяжении последней недели». Руководители фирмы ответили, что жгут древесную щепу.
Жители подчеркивают, что погрузчики курсируют только ночью. Пробовали договориться с представителями компании напрямую, но те разводят руками – мол, знаем, что нарушаем, но делать будем. Теперь учить уму-разуму их будут не деревенские обитатели, а люди, знающие толк в вопросах экологии и права.
По словам заместителя министра-директора департамента Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилла Сорокина, «дело министерство возбудило, в присутствии понятных проводим административное обследование территории. Уже зафиксировали нарушение требований природоохранного законодательства».
Статьей предусмотрены штраф и приостановка деятельности фирмы на 90 дней. Так как складирование отходов и следы их сжигания в непредназначенных для этого местах видны невооруженным взглядом, компании придется либо прекратить утилизацию, либо оформить всё по закону, что маловероятно, учитывая близость деревенских дворов.
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