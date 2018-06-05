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05.06.2018 16:12 Две ясногорские деревни накрыл дым от горящего мусора Полина Ермолаева





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«Они» - это головная компания, а здесь ее филиал, потому и привозят отходы производства на временное хранение, объясняет директор, и категорически опровергает версию ОНФ.



«Мнение жителей, что здесь происходит незаконное складирование и сжигание отходов. Представители фирмы говорят, что это не мусор. Но как ведется деятельность – непонятно», - рассказал глава регионального исполкома ОНФ в Тульской области Сергей Судницын.



Знаков вопроса пока много даже у главы Ясногорской администрации Владимира Мухина: «Фактически компания осуществляет изготовление мусорных контейнеров, а по факту сюда свозился мусор, по крайней мере, на протяжении последней недели». Руководители фирмы ответили, что жгут древесную щепу.



Жители подчеркивают, что погрузчики курсируют только ночью. Пробовали договориться с представителями компании напрямую, но те разводят руками – мол, знаем, что нарушаем, но делать будем. Теперь учить уму-разуму их будут не деревенские обитатели, а люди, знающие толк в вопросах экологии и права.



По словам заместителя министра-директора департамента Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилла Сорокина, «дело министерство возбудило, в присутствии понятных проводим административное обследование территории. Уже зафиксировали нарушение требований природоохранного законодательства».



Статьей предусмотрены штраф и приостановка деятельности фирмы на 90 дней. Так как складирование отходов и следы их сжигания в непредназначенных для этого местах видны невооруженным взглядом, компании придется либо прекратить утилизацию, либо оформить всё по закону, что маловероятно, учитывая близость деревенских дворов.



Заглянуть за высокий железный забор удалось не сразу, но всё же директор фирмы с поэтическим названием «Парус» провёл экскурсию по территории и как мог ответил на вопросы. «Не только ночью, но и днём. Когда у них есть возможность, тогда и привозят», - говорит Евгений Крылов.«Они» - это головная компания, а здесь ее филиал, потому и привозят отходы производства на временное хранение, объясняет директор, и категорически опровергает версию ОНФ.«Мнение жителей, что здесь происходит незаконное складирование и сжигание отходов. Представители фирмы говорят, что это не мусор. Но как ведется деятельность – непонятно», - рассказал глава регионального исполкома ОНФ в Тульской области Сергей Судницын.Знаков вопроса пока много даже у главы Ясногорской администрации Владимира Мухина: «Фактически компания осуществляет изготовление мусорных контейнеров, а по факту сюда свозился мусор, по крайней мере, на протяжении последней недели». Руководители фирмы ответили, что жгут древесную щепу.Жители подчеркивают, что погрузчики курсируют только ночью. Пробовали договориться с представителями компании напрямую, но те разводят руками – мол, знаем, что нарушаем, но делать будем. Теперь учить уму-разуму их будут не деревенские обитатели, а люди, знающие толк в вопросах экологии и права.По словам заместителя министра-директора департамента Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилла Сорокина, «дело министерство возбудило, в присутствии понятных проводим административное обследование территории. Уже зафиксировали нарушение требований природоохранного законодательства».Статьей предусмотрены штраф и приостановка деятельности фирмы на 90 дней. Так как складирование отходов и следы их сжигания в непредназначенных для этого местах видны невооруженным взглядом, компании придется либо прекратить утилизацию, либо оформить всё по закону, что маловероятно, учитывая близость деревенских дворов.





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