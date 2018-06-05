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НОВОСТИ | Общество



05.06.2018 15:58 Толстой Weekend порадует зрителей спектаклем-прогулкой
"Вести-Тула"



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В этом году свои постановки на открытых сценах Ясной Поляны покажут театры из 9 городов России, таких как Пермь, Саратов, Екатеринбург и Москва, а так же 3 стран Европы - Словении, Норвегии и Латвии. Особняком в программе стоит спектакль театра Табакова с Максимом Матвеевым в главной роли.

Уже известны и детали программы - зрители увидят много постановок по пьесам, написанным Толстым для народного театра. Тенденция этого сезона – спектакль-прогулка, поставленный по дневникам классика. Сценой для него станут аллеи и тропинки самой усадьбы.

По словам помощника художественного руководителя МХТ им Чехова по спецпроектам Павла Руднева, «…важно не только показать лучшее, что было сделано российскими театрами за последние два года по текстам Льва Толстого, но и мотивировать российские театры чаще ставить на сцене произведения писателя. Поэтому для нас важная задача – представить тексты Толстого, которые редко идут на сцене».

















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