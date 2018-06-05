НОВОСТИ | Общество







05.06.2018 15:35 Почти 70% домов региона перешли на прямые договоры с ресурсниками "Вести-Тула"





| фото |



По данным на 1 июня, полностью перешли на прямые договоры 10 районов, среди которых Узловский, Киреевский и Новомосковск. В Туле на прямые взаимоотношения с ресурсниками по теплу перешло 85% многоквартирных домов, процесс еще продолжается.***СНХ***



Как рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «…в 70 процентах случаев инициатором была ресурсоснабжающая организация. Договоры расторгались вследствие задолженности. В 30% случаев расторжение происходило по решению собраний собственников. Первоначально ресурсникам предполагалось дать право вето, они могли не слушать мнения жителей и не переходить на договоры. Сейчас дается два месяца отсрочки, чтобы эту процедуру сразу не предпринимать. Есть сигналы из Алексина, Щёкина, где ресурсоснабжающие организации пытаются воспрепятствовать жителям. Но мы эту ситуацию отслеживаем».





68% домов в Тульской области уже перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Накануне это обсудили на оперативном заседании Правительства региона. Соответствующие поправки были приняты в жилищный кодекс в апреле, и теперь платить за водоотведение, газ, электричество и отопление можно, минуя управляющие компании.По данным на 1 июня, полностью перешли на прямые договоры 10 районов, среди которых Узловский, Киреевский и Новомосковск. В Туле на прямые взаимоотношения с ресурсниками по теплу перешло 85% многоквартирных домов, процесс еще продолжается.***СНХ***Как рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «…в 70 процентах случаев инициатором была ресурсоснабжающая организация. Договоры расторгались вследствие задолженности. В 30% случаев расторжение происходило по решению собраний собственников. Первоначально ресурсникам предполагалось дать право вето, они могли не слушать мнения жителей и не переходить на договоры. Сейчас дается два месяца отсрочки, чтобы эту процедуру сразу не предпринимать. Есть сигналы из Алексина, Щёкина, где ресурсоснабжающие организации пытаются воспрепятствовать жителям. Но мы эту ситуацию отслеживаем».









Читать @gtrktula

















