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|05.06.2018 15:35 Почти 70% домов региона перешли на прямые договоры с ресурсниками
|"Вести-Тула"
68% домов в Тульской области уже перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Накануне это обсудили на оперативном заседании Правительства региона. Соответствующие поправки были приняты в жилищный кодекс в апреле, и теперь платить за водоотведение, газ, электричество и отопление можно, минуя управляющие компании.
По данным на 1 июня, полностью перешли на прямые договоры 10 районов, среди которых Узловский, Киреевский и Новомосковск. В Туле на прямые взаимоотношения с ресурсниками по теплу перешло 85% многоквартирных домов, процесс еще продолжается.***СНХ***
Как рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «…в 70 процентах случаев инициатором была ресурсоснабжающая организация. Договоры расторгались вследствие задолженности. В 30% случаев расторжение происходило по решению собраний собственников. Первоначально ресурсникам предполагалось дать право вето, они могли не слушать мнения жителей и не переходить на договоры. Сейчас дается два месяца отсрочки, чтобы эту процедуру сразу не предпринимать. Есть сигналы из Алексина, Щёкина, где ресурсоснабжающие организации пытаются воспрепятствовать жителям. Но мы эту ситуацию отслеживаем».
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