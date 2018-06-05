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05.06.2018 14:55 Конная полиция будет патрулировать Центральный парк Тулы вечерами Вести-Тула





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Практика введения летом конных патрулей в лесной зоне тульского парка существует уже много лет. Полицейские кавалеристы будут выходить на маршрут в вечернее время, когда в парке находится наибольшее количество отдыхающих. Сотрудники ОВД прошли специальное обучение на базе конного клуба под руководством опытных тренеров.



В этом году разработан новый маршрут для патруля с учетом наибольшего включения отдаленной от центральных объектов лесополосы, движение будет осуществляться по специальным тропинкам с мягким покрытием. Такие патрули и передвигаются быстрее, и выглядят очень эстетично.



Заместитель начальника отдела Управления организации охраны общественного порядка по Тульской области Игорь Григорьев рассказал, что «сейчас парк изменился, стал благоустроенным. Раньше в густых зарослях было тяжело патрулировать».



Сегодня отмечается 300 лет со дня образования российской полиции. В Центральном парке Тулы в летний период на службу будут заступать не только авто- и пешие патрули, но и полицейские кавалеристы батальона патрульно-постовой службы полиции. Лошади предоставлены администрацией парка.Практика введения летом конных патрулей в лесной зоне тульского парка существует уже много лет. Полицейские кавалеристы будут выходить на маршрут в вечернее время, когда в парке находится наибольшее количество отдыхающих. Сотрудники ОВД прошли специальное обучение на базе конного клуба под руководством опытных тренеров.В этом году разработан новый маршрут для патруля с учетом наибольшего включения отдаленной от центральных объектов лесополосы, движение будет осуществляться по специальным тропинкам с мягким покрытием. Такие патрули и передвигаются быстрее, и выглядят очень эстетично.Заместитель начальника отдела Управления организации охраны общественного порядка по Тульской области Игорь Григорьев рассказал, что «сейчас парк изменился, стал благоустроенным. Раньше в густых зарослях было тяжело патрулировать».





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