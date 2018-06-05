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05.06.2018 13:34 Первомайский интернат стал пилотной площадкой по отработке новых моделей соцобслуживания София Гафарова





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Лично убедиться в благополучии живущих в Первомайском доме-интернате для престарелых и инвалидов приехал губернатор области. Сегодня здесь проживают более 300 человек, средний возраст которых 76 лет. Есть потребность в обновлении здания и в оборудовании.



Например, нужна сенсорная комната психологической разгрузки и релаксации. «Как правило, старшее поколение обижено семьями, родственниками. Зачастую на словах им сложно объяснить реалии жизни», - пояснила директор Первомайского дома-интерната Елена Биятова. «Главное, чтобы у вас было подготовлено помещение. А с нас – оборудование для этой комнаты», - ответил губернатор Алексей Дюмин.



На сегодня столовая, тренажёрный и актовые залы, часть жилых комнат свежи и светлы. Начался ремонт жилого блока на третьем этаже. На это из регионального бюджета выделено более 3,5 миллионов рублей. Подрядчик обещал все работы сдать в срок до 1 сентября.



По словам губернатора Алексея Дюмина, «есть проблемы с котельной, которая требует модернизации. На это мы заложили нужную сумму».



Общаются подопечные дома-интерната здесь теперь и с волонтёрами. Молодёжь настраивает бабушек и дедушек на положительные эмоции, занимаются мышечной и дыхательной гимнастикой. Ведь теперь это учреждение является пилотной площадкой по отработке новых моделей социального обслуживания граждан пожилого возраста в рамках создания системы долговременного ухода.



В предвкушении главного события в своей жизни пребывают сегодня Наталья и Николай. Вот уже больше 10 лет как они живут в Первомайском доме-интернате и только в этом году решились создать семью. Как говорят, для этого есть жилье, работа, перспективы. Жизнерадостно здесь и старшее поколение.Лично убедиться в благополучии живущих в Первомайском доме-интернате для престарелых и инвалидов приехал губернатор области. Сегодня здесь проживают более 300 человек, средний возраст которых 76 лет. Есть потребность в обновлении здания и в оборудовании.Например, нужна сенсорная комната психологической разгрузки и релаксации. «Как правило, старшее поколение обижено семьями, родственниками. Зачастую на словах им сложно объяснить реалии жизни», - пояснила директор Первомайского дома-интерната Елена Биятова. «Главное, чтобы у вас было подготовлено помещение. А с нас – оборудование для этой комнаты», - ответил губернатор Алексей Дюмин.На сегодня столовая, тренажёрный и актовые залы, часть жилых комнат свежи и светлы. Начался ремонт жилого блока на третьем этаже. На это из регионального бюджета выделено более 3,5 миллионов рублей. Подрядчик обещал все работы сдать в срок до 1 сентября.По словам губернатора Алексея Дюмина, «есть проблемы с котельной, которая требует модернизации. На это мы заложили нужную сумму».Общаются подопечные дома-интерната здесь теперь и с волонтёрами. Молодёжь настраивает бабушек и дедушек на положительные эмоции, занимаются мышечной и дыхательной гимнастикой. Ведь теперь это учреждение является пилотной площадкой по отработке новых моделей социального обслуживания граждан пожилого возраста в рамках создания системы долговременного ухода.





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