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05.06.2018 13:04 В Тульской области стартует проект по внедрению системы долговременного ухода Вести-Тула





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Много внимания уделили проблемам пожилых людей и инвалидов. Тульская область стала одним из шести регионов, в которых стартует проект по внедрению системы долговременного ухода. Среди запланированных мер: приобретение четырёх машин для мобильных бригад, обучение по программе «Школа родственного ухода» порядка 2000 человек, ухаживающих за своими близкими. Проект рассчитан на три года.



По словам заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной, «увеличим более чем на 50% число граждан, которые получают услугу сиделки, она очень востребована сегодня. И самое главное, что мы в 10 раз увеличим число граждан, которые получат уход в надомной форме. При проведении ремонтных работ в интернатных учреждениях для пожилых и инвалидов создаются условия, приближенные к домашним, обеспечиваются требования доступности для маломобильных групп и приобретаются современные технические средства реабилитации».



Шесть объектов массового скопления людей в Тульской области по-прежнему остаются закрытыми для посещения из-за нарушения мер противопожарной безопасности. Итоги масштабных проверок, прокатившихся по региону после трагедии в Кемерове, подвели на оперативном заседании правительства Тульской области.Много внимания уделили проблемам пожилых людей и инвалидов. Тульская область стала одним из шести регионов, в которых стартует проект по внедрению системы долговременного ухода. Среди запланированных мер: приобретение четырёх машин для мобильных бригад, обучение по программе «Школа родственного ухода» порядка 2000 человек, ухаживающих за своими близкими. Проект рассчитан на три года.По словам заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной, «увеличим более чем на 50% число граждан, которые получают услугу сиделки, она очень востребована сегодня. И самое главное, что мы в 10 раз увеличим число граждан, которые получат уход в надомной форме. При проведении ремонтных работ в интернатных учреждениях для пожилых и инвалидов создаются условия, приближенные к домашним, обеспечиваются требования доступности для маломобильных групп и приобретаются современные технические средства реабилитации».





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