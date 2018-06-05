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05.06.2018 12:37 В Тульской области ожидаются грозы и порывы ветра Вести-Тула





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Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщать в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».



По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 5 июня на территории Тульской области местами ожидаются грозы. Кроме того, прогнозируется усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 13-18 м/с. Спасатели призывают держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций, в том числе при выборе места для парковки автомобиля.Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщать в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

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