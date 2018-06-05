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НОВОСТИ | Общество



05.06.2018 12:37 В Тульской области ожидаются грозы и порывы ветра
Вести-Тула

В Тульской области ожидаются грозы и порывы ветра

| фото |
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 5 июня на территории Тульской области местами ожидаются грозы. Кроме того, прогнозируется усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 13-18 м/с. Спасатели призывают держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций, в том числе при выборе места для парковки автомобиля.

Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщать в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».











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