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05.06.2018 16:49 София Гафарова победила в региональном этапе международного конкурса «Ростелекома» Вести-Тула





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Александр Абрамков, вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Тесные и доверительные отношения со средствами массовой информации – не самая большая, но очень важная часть нашей деятельности. Благодаря журналистам люди узнают о новых возможностях, которые для них открывают современные коммуникации. Только они могут красиво и доходчиво рассказать об этом читателям. И чем больше представители СМИ будут знать о «Ростелекоме», чем понятнее мы для них будем, тем доступнее станет информация для общества».



Победители регионального этапа:

• В номинации «Печатная пресса» – Марина Смолеева из Тамбова.

• В номинации «Интернет-СМИ» – Дмитрий Соколов-Сыромятников из Рязани.

• В номинации «Радио и телевидение» – София Гафарова из Тулы.

• В номинации «Социальные медиа» – Станислав Дитятев из Воронежа.

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Кроме того, в номинации «Интернет-СМИ» журналист ИА «Тульская пресса» Наталья Новикова заняла третье призовое место.



Одним из самых активных регионов ЦФО стала Тульская область: 45 работ прислали тульские журналисты. Среди участников – представители ВГТРК ГТРК «Тула», ИА «Тульские новости», ИА «Тульская пресса», «Аргументы и факты» в Туле», «Комсомольская правда» в Туле», Тульский «Бизнес-журнал», «Молодой коммунар», а также издания ИА «Регион 71»: «Красное знамя» Веневского района, «Наша жизнь» Тепло-Огаревского района, «Алексинские вести» Алексинского района, «Ясногорье» Ясногорского района и газета «Тульские известия».



София Гафарова, корреспондент ВГТРК ГТРК «Тула»:

«Я не первый год участвую в журналистском конкурсе «Ростелекома». Заявленная в этом году тема «Вместе в цифровое будущее» интересна и актуальна, как никогда. Современные технологии помогают нам экономить время и средства, а главное – делают нашу жизнь более комфортной. Для меня участие в конкурсе – это реальная возможность повысить свой профессиональный уровень, и я очень рада, что такая крупная компания помогает нам, журналистам, осваивать новые горизонты в информационном пространстве».



Главная идея организованного «Ростелекомом» конкурса – содействие объективному и качественному освещению деятельности отрасли телекоммуникаций и привлечение внимания к инновационным решениям. К участию приглашались представители региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представители российской блогосферы и социальных медиа. Работы на конкурс можно было подать с ноября 2017 по март 2018 года.



«Ростелеком» вручил награды победителям регионального этапа VII международного конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее». На конкурс поступило почти 1200 работ, более 320 из которых прислали представители Центрального федерального округа России. Журналисты из ЦФО, занявшие первые места в четырех основных номинациях регионального этапа отправятся в путешествие по южному Уралу. Их работы примут участие в федеральном этапе, главная награда в котором – поездка в Финляндию в штаб-квартиру NOKIA.Александр Абрамков, вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:«Тесные и доверительные отношения со средствами массовой информации – не самая большая, но очень важная часть нашей деятельности. Благодаря журналистам люди узнают о новых возможностях, которые для них открывают современные коммуникации. Только они могут красиво и доходчиво рассказать об этом читателям. И чем больше представители СМИ будут знать о «Ростелекоме», чем понятнее мы для них будем, тем доступнее станет информация для общества».Победители регионального этапа:• В номинации «Печатная пресса» – Марина Смолеева из Тамбова.• В номинации «Интернет-СМИ» – Дмитрий Соколов-Сыромятников из Рязани.• В номинации «Радио и телевидение» – София Гафарова из Тулы.• В номинации «Социальные медиа» – Станислав Дитятев из Воронежа.Кроме того, в номинации «Интернет-СМИ» журналист ИА «Тульская пресса» Наталья Новикова заняла третье призовое место.Одним из самых активных регионов ЦФО стала Тульская область: 45 работ прислали тульские журналисты. Среди участников – представители ВГТРК ГТРК «Тула», ИА «Тульские новости», ИА «Тульская пресса», «Аргументы и факты» в Туле», «Комсомольская правда» в Туле», Тульский «Бизнес-журнал», «Молодой коммунар», а также издания ИА «Регион 71»: «Красное знамя» Веневского района, «Наша жизнь» Тепло-Огаревского района, «Алексинские вести» Алексинского района, «Ясногорье» Ясногорского района и газета «Тульские известия».София Гафарова, корреспондент ВГТРК ГТРК «Тула»:«Я не первый год участвую в журналистском конкурсе «Ростелекома». Заявленная в этом году тема «Вместе в цифровое будущее» интересна и актуальна, как никогда. Современные технологии помогают нам экономить время и средства, а главное – делают нашу жизнь более комфортной. Для меня участие в конкурсе – это реальная возможность повысить свой профессиональный уровень, и я очень рада, что такая крупная компания помогает нам, журналистам, осваивать новые горизонты в информационном пространстве».Главная идея организованного «Ростелекомом» конкурса – содействие объективному и качественному освещению деятельности отрасли телекоммуникаций и привлечение внимания к инновационным решениям. К участию приглашались представители региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представители российской блогосферы и социальных медиа. Работы на конкурс можно было подать с ноября 2017 по март 2018 года.

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