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04.06.2018 19:06 Глава администрации Новомосковска действительно задержан
Алексей Еремин



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По последней информации глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев действительно задержан. Об этом сообщил источник, который по понятным причинам пожелал остаться неизвестным. Сейчас в здании администрации проходят обыски и изъятие всей документации, жестких дисков и других носителей.

Попытка зайти в задние администрации Новомосковска оказалась безуспешной. Секретарь Жерздева сказала, что его сегодня на работе не было, и он, предположительно, не появится. Мэр Новомосковска Александр Пророков заявил, что узнал о задержании Жерздева из сообщений СМИ. Мысли связаться с главой администрации по телефону у главы Новомосковска не возникло.

Вадим Жерздев дважды избирался депутатом Тульской областной Думы. В 2009 году он некоторое время занимал должность заместителя губернатора региона. Затем стал главой администрации города химиков. Последнее публичное появление Жерздева состоялось в минувшую пятницу на закрытии хоккейного сезона в Новомосковске. Информации о задержании Вадима Жерздева появилась в СМИ региона сегодня утром.















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