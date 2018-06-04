НОВОСТИ | Происшествия







04.06.2018 19:06 Глава администрации Новомосковска действительно задержан Алексей Еремин





| фото |



Попытка зайти в задние администрации Новомосковска оказалась безуспешной. Секретарь Жерздева сказала, что его сегодня на работе не было, и он, предположительно, не появится. Мэр Новомосковска Александр Пророков заявил, что узнал о задержании Жерздева из сообщений СМИ. Мысли связаться с главой администрации по телефону у главы Новомосковска не возникло.



Вадим Жерздев дважды избирался депутатом Тульской областной Думы. В 2009 году он некоторое время занимал должность заместителя губернатора региона. Затем стал главой администрации города химиков. Последнее публичное появление Жерздева состоялось в минувшую пятницу на закрытии хоккейного сезона в Новомосковске. Информации о задержании Вадима Жерздева появилась в СМИ региона сегодня утром.



По последней информации глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев действительно задержан. Об этом сообщил источник, который по понятным причинам пожелал остаться неизвестным. Сейчас в здании администрации проходят обыски и изъятие всей документации, жестких дисков и других носителей.Попытка зайти в задние администрации Новомосковска оказалась безуспешной. Секретарь Жерздева сказала, что его сегодня на работе не было, и он, предположительно, не появится. Мэр Новомосковска Александр Пророков заявил, что узнал о задержании Жерздева из сообщений СМИ. Мысли связаться с главой администрации по телефону у главы Новомосковска не возникло.Вадим Жерздев дважды избирался депутатом Тульской областной Думы. В 2009 году он некоторое время занимал должность заместителя губернатора региона. Затем стал главой администрации города химиков. Последнее публичное появление Жерздева состоялось в минувшую пятницу на закрытии хоккейного сезона в Новомосковске. Информации о задержании Вадима Жерздева появилась в СМИ региона сегодня утром.









Читать @gtrktula

















