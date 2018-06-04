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04.06.2018 17:26 Тульские журналисты снова в числе лучших в России "Вести-Тула"





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Награждение прошло сегодня в режиме видеоконференцсвязи со столицей, где собрались главные звёзды – победители федерального этапа конкурса, среди них и корреспондент тульских «Вестей» - София Гафарова.







В числе участников регионального этапа VII международного конкурса журналистов на лучший материал об инновационных технологиях «Вместе в цифровое будущее» наши коллеги – Алексей Ерёмин, Николай Лиханов, Анастасия Октябрьская, Татьяна Смирнова и Екатерина Федосова.Награждение прошло сегодня в режиме видеоконференцсвязи со столицей, где собрались главные звёзды – победители федерального этапа конкурса, среди них и корреспондент тульских «Вестей» - София Гафарова.

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