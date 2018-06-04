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04.06.2018 16:45 На здании отдела полиции «Центральный» установлена мемориальная доска "Вести-Тула"





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На церемонии открытия начальник управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин отметил, что каждый, кто носит погоны, должен быть готов рисковать здоровьем и жизнью ради покоя и безопасности граждан, а имя Сергея Бобровникова на мемориальной доске отныне станет напоминанием о сотруднике, выполнившем свой долг до конца.



Также в рамках мероприятий, приуроченных к 300-летию российской полиции во Всехсвятском храме Тулы прошла панихида по сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. В храме собрались действующие сотрудники полиции и ветераны, близкие и друзья стражей порядка, отдавших жизнь во имя торжества закона. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий также совершил молебен во здравие сотрудников полиции и напомнил присутствующим, что нет большего подвига, чем отдать свою жизнь ради других.







Имя капитана милиции Сергея Бобровникова увековечили в Туле. Новая мемориальная доска установлена на здании отдела полиции «Центральный», где он работал. Сергей Бобровников погиб в феврале 2001 года при исполнении служебных обязанностей.На церемонии открытия начальник управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин отметил, что каждый, кто носит погоны, должен быть готов рисковать здоровьем и жизнью ради покоя и безопасности граждан, а имя Сергея Бобровникова на мемориальной доске отныне станет напоминанием о сотруднике, выполнившем свой долг до конца.Также в рамках мероприятий, приуроченных к 300-летию российской полиции во Всехсвятском храме Тулы прошла панихида по сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. В храме собрались действующие сотрудники полиции и ветераны, близкие и друзья стражей порядка, отдавших жизнь во имя торжества закона. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий также совершил молебен во здравие сотрудников полиции и напомнил присутствующим, что нет большего подвига, чем отдать свою жизнь ради других.

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