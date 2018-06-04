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НОВОСТИ | Общество



04.06.2018 16:25 В Туле увековечили память капитана ФСБ
Надежда Долгих



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Несмотря на то, что каникулы уже начались, около школы на улице Пузакова многолюдно. И неспроста. Здесь открывается мемориальная доска в честь капитана управления Центра специального назначения ФСБ России Романа Стащенко, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

С тех пор прошло слишком мало времени, и рассекречивать подробности его гибели запрещено. Это случилось 22 октября 2014 года. На тот момент Роману было всего 29 лет. Преданный Родине офицер, он в ходе выполнения оперативно-боевого мероприятия вызвал огонь на себя. Его действия не позволили противнику совершить манёвр, они не ожидали такого натиска спецназа, и это дало возможность товарищам по группе отойти.

«Сегодня мы открываем памятную доску. Мы скорбим и преклоняемся перед его подвигом во имя нашей Родины. Мы приходим в этот мир с разными миссиями, но объединяет нас одно - это любовь к родной стране, любовь к семье», - отметил заместитель начальника УФСБ России по Тульской области Владимир Гущин.

За личное мужество и героизм капитан Стащенко указом Президента был награждён Орденом Мужества посмертно. В школе, где он учился с 1996 года по 2003, открыт музей воинской славы. Здесь теперь будут проходить классные часы, памятные даты, дни воинской славы. Там размещены личные вещи Романа, его форма и награды. Мемориальная доска и музей, открытые в его родной школе, это не просто возможность ещё раз вспомнить героя, но и способ патриотического воспитания молодых ребят.














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