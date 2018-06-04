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04.06.2018 16:11 Глава администрации Новомосковска сегодня в центре внимания СМИ Алексей Еремин





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Вадим Жерздев дважды избирался депутатом Тульской областной Думы. В 2009 году он некоторое время занимал должность заместителя губернатора Тульской области. В последние годы возглавлял город химиков. Последнее публичное появление Жерздева состоялось в минувшую пятницу на закрытии хоккейного сезона в Новомосковске.



По не подтвержденной пока информации глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев задержан. Также по неподтвержденной информации в администрации идут обыски. В то же время видимых признаков обысков нет. Сотрудников правоохранительных органов у здания администрации тоже не видно.Вадим Жерздев дважды избирался депутатом Тульской областной Думы. В 2009 году он некоторое время занимал должность заместителя губернатора Тульской области. В последние годы возглавлял город химиков. Последнее публичное появление Жерздева состоялось в минувшую пятницу на закрытии хоккейного сезона в Новомосковске.











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