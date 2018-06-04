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НОВОСТИ | Общество



04.06.2018 13:46 В ходе акции «Белый цветок» туляки помогли детям
Вести-Тула

В ходе акции «Белый цветок» туляки помогли детям

| фото |
Семь тяжелобольных детей получат помощь благодаря пожертвованиям туляков. Средства собрали в ходе акции «Белый цветок». Она прошла в субботу в Тульском кремле.

В нашем регионе «Белый цветок» расцветает в третий раз. Это большая праздничная площадка с развлечениями для детей и взрослых: от соревнований на беговелах до мастер-классов. Работала ярмарка. Все сборы от продажи игрушек, сувениров, угощений пойдут на благотворительные цели.

Заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина сообщила, что «проходит акция при поддержке и участии губернатора Алексея Дюмина, с благословения митрополита Тульского и Ефремовского. Это хороший урок нашим детям, что нельзя оставаться равнодушным к чужой беде. Добро нужно делать каждый день, хотя бы маленькое».

Дети, для которых и состоялась акция, тоже были на празднике. У всех - сложные диагнозы и срочные нужды. Например, маленькой Гале Просковой с ДЦП нужна новая современная коляска - в помощь маме и для того, чтобы успешно прошла операция на ножках. «У нас осенью предстоит операция по пересадке мышц, два месяца ребёнок будет в гипсе», - рассказала Ольга Проскова.
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