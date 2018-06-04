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04.06.2018 13:20 В Тульской области сезон навигации открыли гонкой на «драконах» Вести-Тула





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Как рассказал председатель Совета Тульской областной организации ВОСВОД Николай Прокопьев, «в параде приняло участие более восьми кораблей. Вообще на учёте у нас свыше 7000, но не все выходят на воду, конечно, тем более что погода у нас непостоянная».



«Плавсредство нужно зарегистрировать и иметь удостоверение на право управления маломерным судном. В Туле есть школы, а ГИМС как раз на этом водоёме принимает экзамены», - напомнил государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Верхокамкин.



1 июня официально стартовал купальный сезон, а днём позже на реке Воронке открыли и сезон навигации. Получился настоящий водный праздник для всех жителей области. Развлекали как на берегу, так и на реке. Все желающие могли покататься на лодках и катерах, поучаствовать в гонках на «драконах». Самым ярким моментом, по традиции, стал торжественный парад судов.Как рассказал председатель Совета Тульской областной организации ВОСВОД Николай Прокопьев, «в параде приняло участие более восьми кораблей. Вообще на учёте у нас свыше 7000, но не все выходят на воду, конечно, тем более что погода у нас непостоянная».«Плавсредство нужно зарегистрировать и иметь удостоверение на право управления маломерным судном. В Туле есть школы, а ГИМС как раз на этом водоёме принимает экзамены», - напомнил государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Верхокамкин.





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